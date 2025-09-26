Nuovi dazi Usa | stangata su farmaci mobili e camion dal 1° ottobre

Dayitalianews.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Farmaci: imposta del 100%. Dal 1° ottobre scatterà una nuova ondata di dazi negli Stati Uniti, annunciata dal presidente Donald Trump. Il provvedimento più drastico riguarda i farmaci di marca e brevettati, che subiranno una tariffa del 100%. Trump ha chiarito che saranno esentate soltanto le aziende che avviano la costruzione di stabilimenti farmaceutici in territorio americano. «La costruzione sarà considerata valida se già avviata o in corso», ha precisato. Alcune multinazionali del settore, come Eli Lilly, hanno già annunciato investimenti miliardari negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

nuovi dazi usa stangata su farmaci mobili e camion dal 1176 ottobre

© Dayitalianews.com - Nuovi dazi Usa: stangata su farmaci, mobili e camion dal 1° ottobre

In questa notizia si parla di: nuovi - dazi

Trump annuncia nuovi dazi: stangata su Giappone, Corea e altri Paesi asiatici. Mercati in allerta

Trump minaccia il Brasile con nuovi dazi. La replica di Lula: "Reagiremo"

Trump annuncia nuovi dazi contro il Canada, mentre l’Ue rimane col fiato sospeso

nuovi dazi usa stangataTrump annuncia nuovi dazi su farmaci, mobili e camion a partire da ottobre - Trump ha annunciato tariffe doganali del 100% sui farmaci di marca e brevettati, salvo aziende che costruiscono stabilimenti in America. Lo riporta tg24.sky.it

Dazi Usa, nuova ondata: dal 1° ottobre tariffe al 100% sull’import di farmaci, al 50% sui mobili e al 25% sui camion. Svizzera e Regno Unito i più colpiti - A partire dal 1° ottobre l’amministrazione Trump introdurrà dazi del 100% su tutti i prodotti farmaceutici di marca o brevettati importat ... Scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Dazi Usa Stangata