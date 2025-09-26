Nuovi dazi Usa | stangata su farmaci mobili e camion dal 1° ottobre

ABBONATI A DAYITALIANEWS Farmaci: imposta del 100%. Dal 1° ottobre scatterà una nuova ondata di dazi negli Stati Uniti, annunciata dal presidente Donald Trump. Il provvedimento più drastico riguarda i farmaci di marca e brevettati, che subiranno una tariffa del 100%. Trump ha chiarito che saranno esentate soltanto le aziende che avviano la costruzione di stabilimenti farmaceutici in territorio americano. «La costruzione sarà considerata valida se già avviata o in corso», ha precisato. Alcune multinazionali del settore, come Eli Lilly, hanno già annunciato investimenti miliardari negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

