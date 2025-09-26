Nuove regole sulla tassazione delle auto aziendali in uso ai dipendenti | cosa cambia

Dopo un periodo transitorio che si è concluso lo scorso 1° luglio 2025, è entrata definitivamente in vigore la nuova disciplina che regola i fringe benefit per le auto aziendali. Con la circolare n. 10E del 3 luglio 2025, l’ Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative e i chiarimenti necessari per applicare le nuove disposizioni. La tassazione più gravosa, che è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2025, a questo punto è pienamente operativa: i datori di lavoro e i dipendenti la devono gestire correttamente. Auto aziendali, le nuove istruzioni fornite dalle Entrate. Ufficialmente le novità introdotte sulle auto aziendali sono in vigore dallo scorso 1° gennaio: la nuova tassazione è stata introdotta con la legge di Bilancio 2025, ma per garantire che le nuove disposizioni venissero applicate gradualmente, attraverso il decreto Bollette è stata data la possibilità, almeno per i primi sei mesi dell’anno, di applicare le percentuali in vigore nel 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

