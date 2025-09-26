Nuove manifestazioni per Gaza oggi in tutta Italia | Occupiamo le grandi piazze delle città

Dopo i cortei dei giorni scorsi, in diverse città italiane da oggi, venerdì 26 settembre, cominciano nuove manifestazioni e presidi per la situazione a Gaza. Tra gli altri, sono previsti "accampamenti con le tende" a Roma, in piazza dei Cinquecento (di fronte alla stazione Termini), e a Genova. 🔗 Leggi su Today.it

