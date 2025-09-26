Nuove linee guida per i cardiologi | occhio al colesterolo super cattivo Lpa
Un aiuto alla lotta al colesterolo arriva anche dalle nuove linee guida per la gestione e il trattamento delle dislipidemie, prodotte dall’impegno congiunto della European Society of Cardiology (ESC) e la European Atherosclerosis Society (EAS). Presentate al congresso ESC 2025, le nuove indicazioni vanno ad aggiornare quelle del 2019 rivoluzionando il modo in cui si misura il colesterolo. Quello. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: nuove - linee
Due nuove linee automatizzate alla “SAI”: arriva il Ministro Urso
La tragedia del neonato schiacciato dalla mamma dopo il parto. Appello a Roma: “Ora nuove linee guide per gli ospedali”
Industria e territorio: Urso a Nusco per l’inaugurazione delle nuove linee SAI
L’intelligenza artificiale entra nelle scuole italiane: ecco le nuove linee guida del Ministero in 5 punti 1 Approccio “antropocentrico”: l’IA va al servizio dell’uomo, non il contrario. 2 No a social scoring, riconoscimento facciale/emozionale sensibile: sono - facebook.com Vai su Facebook
Ministero dell'Interno: nuove linee guida antincendio per impianti fotovoltaici http://aimsafe.it/static/news.php?pk_news=1624… - X Vai su X
Aggiornamento linee guida ESC 2025 sulle dislipidemie - Il congresso ESC 2025 porta un aggiornamento mirato delle raccomandazioni sulla gestione delle dislipidemie. Secondo nurse24.it
Dislipidemie: nuove linee guida ESC per un approccio più mirato e tempestivo - Presentato a Madrid l’aggiornamento ESC/EAS: SCORE2 per stimare meglio il rischio cardiovascolare e focus su terapie, inclusi gli anticorpi monoclonali, per ridurre in modo più efficace il colesterolo ... Lo riporta quotidianosanita.it