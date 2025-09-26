Nuove linee guida per i cardiologi | occhio al colesterolo super cattivo Lpa

Un aiuto alla lotta al colesterolo arriva anche dalle nuove linee guida per la gestione e il trattamento delle dislipidemie, prodotte dall’impegno congiunto della European Society of Cardiology (ESC) e la European Atherosclerosis Society (EAS). Presentate al congresso ESC 2025, le nuove indicazioni vanno ad aggiornare quelle del 2019 rivoluzionando il modo in cui si misura il colesterolo. Quello. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Aggiornamento linee guida ESC 2025 sulle dislipidemie - Il congresso ESC 2025 porta un aggiornamento mirato delle raccomandazioni sulla gestione delle dislipidemie. Secondo nurse24.it

Dislipidemie: nuove linee guida ESC per un approccio più mirato e tempestivo - Presentato a Madrid l’aggiornamento ESC/EAS: SCORE2 per stimare meglio il rischio cardiovascolare e focus su terapie, inclusi gli anticorpi monoclonali, per ridurre in modo più efficace il colesterolo ... Lo riporta quotidianosanita.it

