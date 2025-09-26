Nuove creature e clan cresce l' attesa per ' Avatar | Fuoco e Cenere'

Roma, 26 set. (askanews) -Tra i film più attesi della stagione e delle prossime feste, c'è "Avatar: Fuoco e Cenere" del regista premio Oscar James Cameron; il terzo della saga dei record, con il primo capitolo nel 2009, il film con il maggior incasso di sempre, arriverà nelle sale italiane il 17 dicembre. Sono state rilasciare nuove immagini, e cresce l'attesa. Anche il secondo film, infatti,, "Avatar: La via dell'acqua", del 2022, fu un successo: il terzo maggior incasso di sempre. I due film hanno conquistato in tutto 4 premi Oscar, facendo appassionare il pubblico ai protagonisti che tornano anche in questo nuovo film. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuove creature e clan, cresce l'attesa per 'Avatar: Fuoco e Cenere'

