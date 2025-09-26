Nuova Virtus arriva l’italo argentina Tondi La guardia reduce dall’Ncaa è già in città

La Nuova Virtus Cesena ha ufficializzato l’accordo con Natalia Tondi, giocatrice italo-argentina nata a Buenos Aires il 9 marzo 2003. Play-Guardia di 174 cm, è uscita in estate da Virginia University, dove ha disputato le ultime due stagioni da Junior e da Senior in Ncaa Division 1, dopo essersi messa in mostra nei due anni precedenti a Florida Southwestern State, in particolar modo da sophomore trascinando le Bucs alle Semifinali del Torneo dello Stato della Florida, realizzando 10.4 punti a partita ed aggiungendo 2.7 rimbalzi e 2.5 assist. Natalia vanta inoltre numerose partecipazioni ad eventi internazionali con le nazionali giovanili dell’Argentina, a cominciare dalla Selezioni Under 15, per continuare con quella Under 17, culminando con i Campionati Mondiali Under 19 nel 2021. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

