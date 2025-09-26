Nuova Toyota Corolla Cross | design evoluto e versione GR SPORT

(Adnkronos) – Toyota rinnova la Corolla Cross con uno stile più deciso e un carattere da SUV autentico. L’aggiornamento introduce novità estetiche, comfort migliorato e soluzioni tecnologiche evolute, mantenendo la praticità che l’ha resa apprezzata dalle famiglie europee. Dal 1966 a oggi la Corolla ha superato i 55 milioni di esemplari venduti, diventando l’auto più diffusa . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it