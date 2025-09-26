Nuova Promo | Pilastri Cornerstones – La Base del Tuo Club su FC 26! Team 1

Una nuova e fondamentale promozione è arrivata in FC 26 Ultimate Team: i Pilastri ( Cornerstones ). Questa serie speciale di oggetti giocatore è dedicata a coloro che rappresentano la vera spina dorsale del loro club. I Pilastri non sono solo carte potenziate; sono i giocatori attorno ai quali si costruisce una squadra vincente. La promozione celebra due tipi di figure chiave: I Pilastri Storici: Giocatori affermati e di lunga data, veri leader e simboli del club.. Le Nuove Fondamenta: I recenti acquisti che hanno mostrato un potenziale straordinario e sono destinati a diventare i futuri volti del club. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

