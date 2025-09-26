Nuova palestra per il Ruggi I costi salgono di 50mila euro Apertura prevista a inizio 2026

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passo in avanti verso l’attesa realizzazione della nuova palestra comunale nel complesso sportivo Ruggi, uno degli interventi più attesi tra quelli finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il Comune ha infatti approvato una variante ai lavori in corso, necessaria per rispondere alle esigenze emerse durante l’esecuzione dell’intervento. Un cantiere partito tra forti ritardi, quello per la nuova struttura da 700 metri quadrati a servizio delle scuole Valsalva e delle società sportive del territorio, ma che ora pare destinato a concludersi nella prima parte del 2026; vale a dire prima della consueta scadenza di fine giugno fissata per le opere legate all’impiego di fondi europei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nuova palestra per il ruggi i costi salgono di 50mila euro apertura prevista a inizio 2026

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova palestra per il Ruggi. I costi salgono di 50mila euro. Apertura prevista a inizio 2026

In questa notizia si parla di: nuova - palestra

Nuova palestra a nord di San Giovanni. Attacco di Fratelli d'Italia

In attesa dell’inaugurazione della nuova «Casa di Leo», aperte playroom e palestra

Il progetto di fitness 'conquista' anche Gambettola, nasce la nuova palestra di 1400 metri quadri su due piani

Il cantiere alla Rocca. Slitta la fine dei lavori, ora l’obiettivo è il 2027: “Avrà una nuova vita” - Il sindaco Panieri: “Sarà più accessibile, moderna, polifunzionale”. ilrestodelcarlino.it scrive

Scuola Brancati, la palestra slitta: "Fine dei lavori entro il 31 luglio". Ma è scontro sui costi aumentati - Slitta ancora la data di fine lavori per la realizzazione della nuova palestra che sorgerà a fianco della scuola Brancati di via Lamarmora. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Palestra Ruggi Costi