Nuova palestra per il Ruggi I costi salgono di 50mila euro Apertura prevista a inizio 2026
Passo in avanti verso l’attesa realizzazione della nuova palestra comunale nel complesso sportivo Ruggi, uno degli interventi più attesi tra quelli finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il Comune ha infatti approvato una variante ai lavori in corso, necessaria per rispondere alle esigenze emerse durante l’esecuzione dell’intervento. Un cantiere partito tra forti ritardi, quello per la nuova struttura da 700 metri quadrati a servizio delle scuole Valsalva e delle società sportive del territorio, ma che ora pare destinato a concludersi nella prima parte del 2026; vale a dire prima della consueta scadenza di fine giugno fissata per le opere legate all’impiego di fondi europei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
