Nuova Nissan Micra elettrica | debutto europeo

26 set 2025

(Adnkronos) – La sesta generazione di Nissan Micra arriva per la prima volta sulle strade europee in versione 100% elettrica. Compatta, tecnologica e versatile, rappresenta un passo importante nella strategia di elettrificazione della Casa giapponese.  Realizzata sulla piattaforma AmpR, la nuova Micra misura 4 metri di lunghezza e 1,8 di larghezza, dimensioni ideali per la città . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

