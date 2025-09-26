Un’iniziativa per salvare il commercio locale. Il Comune di Budrio ha deciso di aderire con entusiasmo al Progetto Vetrina di Città metropolitana, un’iniziativa dedicata alla riqualificazione del commercio di prossimità, attraverso il riutilizzo di unità immobiliari a uso commerciale o artigianale, attualmente non utilizzate o sottoutilizzate, situate al piano terra, sia di proprietà pubblica che privata. L’obiettivo è favorire l’insediamento di micro e piccole imprese in grado di generare valore sociale, attrattività e vivibilità urbana, integrando attività economiche con servizi per la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova linfa al commercio dal riuso di immobili vuoti