Nuova collaborazione per il Napoli c’è l’annuncio | il benvenuto del club
Il Napoli ha ufficializzato una collaborazione importante per il corso della stagione, il messaggio del club spiega il motivo della partnership Il Napoli da diverso tempo ormai sta seguendo un percorso ben preciso per il suo futuro: crescere sotto ogni punto di vista. Il club azzurro sta sempre più diventando una realtà internazionale, confrontandosi con diversi aspetti esterni al mondo del calcio italiano. La volontà di crescere e di espandersi è ben nota ed i campioni d’Italia cercano sempre di spingere il proprio ideale. Adesso è giunta una nuova collaborazione, con l’intento di dare un volto – anche differente – al club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
