Eccoci: la nuova Alfa Romeo 6C è molto attesa e già circolano varie indiscrezioni. Ecco tutto quello che si sa finora (e cosa resta da confermare), così ti fai un’idea. Cosa si sa cosa circola. Data di debutto e produzione Si vocifera che verrà svelata ufficialmente il entro il 2027 presso il Museo Alfa Romeo di Arese.. La produzione sarebbe limitata e l’auto dovrebbe essere disponibile verso il 2028–2029. Le immagini dell’articolo sono state prese dal video del canale Youtube di Polo To. Di seguito il link alla fonte: Motore prestazioni Probabile utilizzo del motore V6 bi-turbo da 2,9 litri, simile a quello già adoperato in Modelli Quadrifoglio come la Giulia e lo Stelvio. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo 6C: il render bello da impazzire