Nuoro non lascia i pazienti nonostante il malore | medico muore a 38 anni
La dottoressa Maddalena Carta, che sostituiva altri due medici di famiglia in malattia, avrebbe trascurato i malesseri per non abbandonare i tanti pazienti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Non lascia i pazienti nonostante il malore, dottoressa Maddalena Carta muore a 38 anni: “Ha anteposto gli altri” - La dottoressa avrebbe trascurato i malesseri per non abbandonare i tanti pazienti in attesa di una visita a Dorgali, in Sardegna ... Lo riporta fanpage.it
Nuoro. Giovane medico di famiglia muore per continuare ad assistere pazienti. Anelli (Fnomceo): “Altra inaccettabile morte sul lavoro” - Maddalena Carta, medico di famiglia a Dorgali (NU), è morta a 38 anni dopo aver trascurato un malessere pur di continuare a curare i suoi pazienti, divenendo l’unico medico in servizio per migliaia di ... Riporta msn.com