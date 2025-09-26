Nuoro muore a 38 anni per non abbandonare i pazienti | la tragedia della dottoressa di Dorgali

Maddalena Carta Un intero paese di 5000 abitanti senza medico, due colleghi in malattia, 1800 pazienti da seguire quotidianamente. È in questo scenario di emergenza sanitaria che Maddalena Carta, 38 anni, medico di famiglia a Dorgali, ha scelto di rimanere al suo posto fino all’ultimo respiro. La dottoressa è morta ieri sera all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo aver ignorato i sintomi di un malessere che si è rivelato fatale, pur di non lasciare la sua comunità senza assistenza medica. La tragedia si è consumata in poche ore drammatiche: dalle prime avvisaglie del malore al ricovero d’urgenza al San Francesco di Nuoro, fino al disperato trasferimento in elisoccorso nel capoluogo sardo, dove ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

