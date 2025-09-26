Camerino, 26 settembre 2025 – Un viaggio nella storia della città. Domenica, dalle 16, il sagrato della basilica di San Venanzio Martire farà da cornice alla rievocazione del matrimonio rinascimentale tra Alessandro Sforza e Costanza da Varano. “L’iniziativa – spiega Donatella Pazzelli, presidente della Cosa alla Spada e Palio - si inserisce nel più ampio progetto “Nozze Sforzesche” promosso da Wko-Ada di Pesaro e ed è organizzata con la collaborazione delle Soavi Allegrezze dei da Varano, dalla Militia Bartholomei e da tanti gruppi ospiti provenienti da più parti d’Italia. Rappresenta l’ultimo appuntamento della Corsa alla Spada che già sta pensando alla quarantacinquesima edizione, che si terrà dal 13 al 24 maggio 2026”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nozze Sforzesche a Camerino, rievocazione del matrimonio rinascimentale