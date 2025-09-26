Novena delle Rose a Santa Teresa di Lisieux preghiera del quinto giorno

È tra le più amate e pregate dai fedeli, e innumerevoli sono le testimonianze di chi accostandosi alla Novena delle Rose di Santa teresina, ha ricevuto grazie e segni speciali. Con spirito di fiducia ci accostiamo a questa preghiera per nove giorni consecutivi e chiediamo a Santa Teresina di Lisieux di far scendere su di.

