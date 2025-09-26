Novena all’Angelo Custode per ogni nostra necessità quarto giorno
L’Angelo Custode ci è sempre vicino e intercede per noi. È il nostro amico fidato che presenta i nostri desideri al Signore, offrendogli le nostre preghiere e aiutandoci interiormente a combattere ogni giorno. Il 2 ottobre la Chiesa festeggia solennemente i nostri celesti custodi: rivolgiamo loro una preghiera fiduciosa. Il nostro Angelo Custode infatti veglia. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Novena all’Angelo Custode per ogni nostra necessità, primo giorno
Novena all’Angelo Custode per ogni nostra necessità, secondo giorno
Novena all’Angelo Custode per ogni nostra necessità, terzo giorno
