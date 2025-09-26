Novellino | Lotta Scudetto? Napoli Milan e Roma se la giocheranno fino alla fine

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Walter Novellino, allenatore. Queste le sue parole sulla lotta per lo Scudetto: “E’ prematuro dire che Milan-Napoli sia già una partita Scudetto. Il Napoli quest’anno ha la Champions per cui anche il campionato sarà diverso. Il Napoli ha una bella rosa, un centrocampo che a me piace e pure Milan e Inter hanno un buon centrocampo, ma è presto dire chi vincerà. Sono curioso di vedere anche la Roma cosa farà, è ben allenata, ma bisogna tenere conto che le Coppe incideranno molto. Di Lorenzo non è uno che lascia la palla all’avversario in area, credo . 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Novellino: “Lotta Scudetto? Napoli, Milan e Roma se la giocheranno fino alla fine”

In questa notizia si parla di: novellino - lotta

LOTTA SCUDETTO - Novellino: "Curioso di vedere la Roma, ma come anti Napoli dico Juventus" https://ift.tt/8PU0iQj - X Vai su X

Novellino sulla lotta Scudetto: "La Juve è l'anti Napoli. Inter forte, ma il tempo di Inzaghi è finito" - com, ha parlato dei temi attuali della Serie A a partire dalla lotta Scudetto: "Sono curioso di vedere ... Segnala tuttonapoli.net

Novellino: “Anti Napoli? La Juve! Inter molto forte e con qualità, Chivu deve…” - Le dichiarazioni dell'ex allenatore sul campionato italiano e sui nerazzurri e il nuovo corso guidato dall'ex difensore ... Riporta msn.com