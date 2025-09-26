Nove film e tre serie tv da vedere su Prime Video questo weekend 26-28 settembre

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E siamo arrivati anche all'ultimo weekend di settembre, ma come ogni venerdì mattina eccoci con i nostri consigli streaming rivolti agli abbonati di Prime Video che non vogliono perdere tempo nel cercare qualcosa di nuovo (o di vecchio) da vedere. Tra le ultime uscite segnaliamo la stagione. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nove - film

F1: Il Film è il secondo maggiore incasso mondiale di un film con Brad Pitt, andiamo a scoprire gli altri nove

"Il terremoto di Norcia", il film in 4K a nove anni dal sisma

Gioca con le nove emozioni nel finale del film di tom blyth

Cerca Video su questo argomento: Nove Film Tre Serie