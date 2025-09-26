Notte internazionale della luna | osservazione gratuita con i telescopi nella riserva di caccia della Favorita

Ritorna la Notte internazionale della Luna, appuntamento promosso dalla Nasa per incoraggiare l'osservazione e la conoscenza della Luna. Venerdì 3 ottobre, dalle ore 18.30, l'Orsa organizza un evento gratuito a Casa Natura, riserva di caccia della Favorita. Non è necessario prenotare.Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

