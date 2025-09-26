Notte Europea dei Ricercatori | dove andare in Italia orari luoghi e perché l’evento conta

Oggi si celebra in tutta Europa la European Researchers’ Night: oltre 460 città in 25 Paesi aprono laboratori, musei e piazze con attività gratuite per tutte le età, nell’ambito delle azioni Marie Sk?odowska?Curie (MSCA). In Italia gli appuntamenti coinvolgono decine di atenei e centri di ricerca in più di 80 città, con programmi diffusi fino . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Notte Europea dei Ricercatori: dove andare in Italia (orari, luoghi) e perché l’evento conta

Notte Europea dei Ricercatori 2025: gli eventi dell’Università dell’Insubria tra Varese e Busto

Notte europea dei ricercatori, l'università d'Annunzio cerca sponsor per l'evento nel campus di via dei Vestini

L'università d'Annunzio apre le porte alla città: è la Notte europea dei ricercatori

[Eventi] Sharper-La Notte Europea dei Ricercatori ?Anche quest'anno siamo in piazza...UNITEVI A NOI!! Stasera, Venerdi 26 Settembre, dalle ore 16:00 alle 20:00 - Piazza Roma, Ancona. Qui il programma - X Vai su X

Dai poteri della scienza capaci di superare quelli di Harry Potter ai delitti cosmici degni de La Signora in Giallo fino ai creativi incontri tra l’arte e l’Intelligenza Artificiale: sono solo alcuni dei tanti eventi della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici – - facebook.com Vai su Facebook

La Notte europea dei ricercatori compie 20 anni, festa in tutta Italia - Dalla scienza dei neutrini a quella dei Pink Floyd o dei delitti cosmici della Signora in giallo: torna il 26 settembre e festeggia i suoi 20 anni la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori ... Lo riporta ansa.it

Notte Europea dei Ricercatori 2025: il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino apre le porte al pubblico - Il 26 e 27 settembre 2025 il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino aderirà alla nuova edizione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, iniziativa lanciata dalla Commissione E ... mentelocale.it scrive