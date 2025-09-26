Notte dei 150 anni a Palazzo Farnese Porte aperte ed eventi per le Giornate europee del Patrimonio
Sono 150 anni che l’Ambasciata di Francia in Italia e l’École française de Rome abitano a Palazzo Farnese. Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia, e Brigitte Marin, Direttrice dell’École française de Rome, accolgono il pubblico per un programma ricco di eventi gratuiti nella “Notte dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it
“Notte dei 150 anni”: 150 anni a Palazzo Farnese festeggiati dall’Ambasciata di Francia - Palazzo Farnese si racconta e festeggia i 150 anni dell’Ambasciata di Francia e dell’École française de Rome tra le sue mura. Secondo 2duerighe.com
Palazzo Farnese apre i suoi saloni nella «Notte dei 150 anni»: sabato 27 settembre per le Giornate Europee del Patrimonio - Calendario di eventi per il doppio anniversario della sede dell'Ambasciata di Francia e dell’École française de Rome. Scrive roma.corriere.it