Notte dei 150 anni a Palazzo Farnese Porte aperte ed eventi per le Giornate europee del Patrimonio

Romatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 150 anni che l’Ambasciata di Francia in Italia e l’École française de Rome abitano a Palazzo Farnese. Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia, e Brigitte Marin, Direttrice dell’École française de Rome, accolgono il pubblico per un programma ricco di eventi gratuiti nella “Notte dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: notte - anni

Antonello Venditti al Vittoriale per i quarant’anni di “Notte prima degli esami”

Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni

Cavallino, trovato nella notte il corpo del bimbo di 6 anni scomparso sul bagnasciuga | Il soccorritore: «Una sagoma, lui era adagiato sul fondale»

“Notte dei 150 anni”: 150 anni a Palazzo Farnese festeggiati dall’Ambasciata di Francia - Palazzo Farnese si racconta e festeggia i 150 anni dell’Ambasciata di Francia e dell’École française de Rome tra le sue mura. Secondo 2duerighe.com

notte 150 anni palazzoPalazzo Farnese apre i suoi saloni nella «Notte dei 150 anni»: sabato 27 settembre per le Giornate Europee del Patrimonio - Calendario di eventi per il doppio anniversario della sede dell'Ambasciata di Francia e dell’École française de Rome. Scrive roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Notte 150 Anni Palazzo