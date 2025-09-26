In casa Lazio il clima è di profonda tristezza: il gravissimo lutto ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati biancocelesti. La notizia si è diffusa nelle scorse ore e ha lasciato in lacrime tutti i tifosi della Lazio. Nessuno avrebbe mai immaginato di dover fare i conti con questo lutto, arrivato all’improvviso: la conferma della scomparsa è arrivata sui social, gettando nello sconforto tutti gli appassionati biancocelesti. Sempre sul web sono poi comparsi tanti messaggi di cordoglio nei confronti del giocatore che ha dovuto subire questa perdita così dolorosa. Keita Baldé, ex attaccante della Lazio, ha perso il suo papà. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Notizia terribile, lutto nel calcio italiano: Lazio stravolta dal dolore