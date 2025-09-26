Note sotto le Stelle a Solofra Enzo Gragnaniello
Sarà Enzo Gragnaniello il protagonista dell’attesissimo evento “Note sotto le Stelle”, in programma domenica 28 settembre 2025 alle ore 21:00 in Piazza San Michele. Il celebre cantautore napoletano porterà sul palco la sua voce profonda e le sue melodie intrise di poesia, in una serata che si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Note sotto le stelle, Gragnaniello in concerto a Solofra - Domenica 28 settembre 2025, alle ore 21:00, in Piazza San Michele a Solofra (Av), si terrà il concerto di Enzo Gragnaniello, straordinaria voce della canzone napoletana e autore di indimenticabili mel ... Riporta irpinianews.it