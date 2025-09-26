Note di vita il concerto a sostegno della cardiologia pediatrica dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII

Sabato 25 ottobre, l’Auditorium “Lucio Parenzan” dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ospiterà il primo grande evento dell’associazione no profit “La Musica del Cuore” APS, fondata dall’attrice e cantante Giorgia Testa. Il concerto, intitolato “Note di Vita”, avrà inizio alle 16 e si propone di raccogliere fondi a favore del reparto di Cardiologia Pediatrica, sostenendo i piccoli pazienti e le équipe mediche che ogni giorno li accompagnano nella loro battaglia per la vita. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con “ Gli Amici di Bergamo del Festival Pianistico Internazionale”, punto di riferimento per la musica classica di alta qualità in città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

