Note di vita il concerto a sostegno della cardiologia pediatrica dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII
Sabato 25 ottobre, l’Auditorium “Lucio Parenzan” dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ospiterà il primo grande evento dell’associazione no profit “La Musica del Cuore” APS, fondata dall’attrice e cantante Giorgia Testa. Il concerto, intitolato “Note di Vita”, avrà inizio alle 16 e si propone di raccogliere fondi a favore del reparto di Cardiologia Pediatrica, sostenendo i piccoli pazienti e le équipe mediche che ogni giorno li accompagnano nella loro battaglia per la vita. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con “ Gli Amici di Bergamo del Festival Pianistico Internazionale”, punto di riferimento per la musica classica di alta qualità in città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Sabato 25 ottobre sul palco dell'auditorium del #pg23 suonerà anche Alexander Jonas Horsfall la cui storia personale, segnata da una cardiopatia congenita, rappresenta pienamente la filosofia dell'evento "Note di vita": trasformare la sofferenza e le difficoltà i - facebook.com Vai su Facebook
Note d’Autunno 2025: magia di musica e natura in Valle Roveto https://ladolcevita.tv/note-dautunno-2025/… #canistro #CivitellaRoveto #claudiascatena #ConcertiInNatura #Corcumello #Forme #ComunediMorino #notedautunno #trekkingemusica #vallerovet - X Vai su X
