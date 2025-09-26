Note di pace nella chiesa di San Nazzaro della Costa

Novaratoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre alle 20.30 nella chiesa di San Nazzaro della Costa a Novara l’orchestra da camera dell’istituto Magnificat di Gerusalemme, la scuola di musica dei francescani della Custodia di Terra Santa, offrirà un momento musicale dal titolo "Note di pace".Una testimonianza-preghiera in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: note - pace

Un finale emozionante con le bandiere arcobaleno della pace e le note di Imagine: l’Étoile trasforma il suo Gala in un potente gesto simbolico

“Aspettando Naturalmente Pianoforte”: Restare umani, note di pace al tramonto

C'è Paolo Hendel ad Arezzo, a Foiano Elio Germano protagonista. A Romena note di pace

note pace chiesa sanNote di pace: a Novara l’orchestra Magnificat di Gerusalemme per i centenari francescani - L’Istituto Magnificat, nato nel 1995, è diventato negli anni un modello di coesistenza: cristiani, musulmani ed ebrei studiano e insegnano fianco a fianco ... Scrive lavocedinovara.com

note pace chiesa sanPace: Pavia, “note di pace” nel Duomo con l’orchestra Istituto Magnificat di Gerusalemme - 30, nel duomo di Pavia, l’orchestra da camera dell’Istituto Magnificat di Gerusalemme, la scuola di musica dei francescani della Custodia di Terra Santa, offrirà un mom ... Segnala agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Note Pace Chiesa San