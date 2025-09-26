Note di pace nella chiesa di San Nazzaro della Costa
Domenica 28 settembre alle 20.30 nella chiesa di San Nazzaro della Costa a Novara l’orchestra da camera dell’istituto Magnificat di Gerusalemme, la scuola di musica dei francescani della Custodia di Terra Santa, offrirà un momento musicale dal titolo "Note di pace".Una testimonianza-preghiera in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
