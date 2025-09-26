Non voglio che muoia… Lo sconforto dell’ospite famoso Caterina Balivo e lo studio in silenzio

Connie e Angela hanno accompagnato il papà Enzo Avitabile a La volta buona. Da quando erano bambine sono loro la sua vera famiglia. Il musicista ha perso la moglie Maria a causa di un tumore 23 anni fa, un dolore che porta ancora dentro. Si emoziona nel ricordare lei, le figlie, la famiglia e gli amici più cari. Ha iniziato a viaggiare e a costruire la sua carriera proprio dopo la scomparsa della moglie. Sono state però le figlie a sostenerlo, a rendere possibile tutto. Lo aspettavano a casa, organizzavano la vita familiare sostituendo la madre. Enzo Avitabile si commuove ancora oggi ripensando a quanto sia stato difficile per lui e per loro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it