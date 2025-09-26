Non va a scuola e scompare nel nulla | si cerca una ragazzina leccese di 12enne
LECCE –È uscita come ogni mattina diretta a scuola. Ma non vi è mai arrivata. La madre l’ha accertato in breve, iniziando a coltivare i primi sospetti quando ha notato che dal suo portafogli era sparita una novantina di euro. E dove sia finita, al momento, non si sa. L’idea che la stessa donna. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Non va a scuola e scompare nel nulla: si cerca una ragazzina leccese di 12enne - Aurora Lezzi potrebbe essersi diretta a Parma o, comunque, al nord, salendo su qualche treno. Lo riporta lecceprima.it
Esce di casa per andare a scuola, ma lì non è mai arrivata. A Roma sparita da una settimana Cristiana, una ragazza di 16 anni - Cresce la preoccupazione attorno a Cristiana, la studentessa di 16 anni, scomparsa a Tor Bella Monaca (Roma) ormai da una settimana (il 16 settembre). Come scrive tecnicadellascuola.it