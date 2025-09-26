Non va a scuola e scompare nel nulla | si cerca una ragazzina leccese di 12 anni

LECCE –È uscita come ogni mattina diretta a scuola. Ma non vi è mai arrivata. La madre l’ha accertato in breve, iniziando a coltivare i primi sospetti quando ha notato che dal suo portafogli era sparita una novantina di euro. E dove sia finita, al momento, non si sa. L’idea che la stessa donna. 🔗 Leggi su Lecceprima.it