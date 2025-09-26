Non va a scuola e scompare nel nulla | si cerca una ragazzina leccese di 12 anni
LECCE –È uscita come ogni mattina diretta a scuola. Ma non vi è mai arrivata. La madre l’ha accertato in breve, iniziando a coltivare i primi sospetti quando ha notato che dal suo portafogli era sparita una novantina di euro. E dove sia finita, al momento, non si sa. L’idea che la stessa donna. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: scuola - scompare
Bimbo, 8 anni, scappa da scuola e scompare: trovato annegato
Ragazza di 16 anni esce per andare a scuola e scompare: appello per ritrovare Cristiana
Esce per andare a scuola e scompare: ricerche in corso da una settimana a Roma per rintracciare Cristiana
Non va a scuola e scompare nel nulla: si cerca una ragazzina leccese di 12enne https://ift.tt/jMkzfc4 https://ift.tt/7FVjWd6 - X Vai su X
? CARMEN, 15 ANNI, ESCE PER ANDARE A SCUOLA MA SCOMPARE: DOPO 3 GIORNI, L'APPELLO DISPERATO DELLA FAMIGLIA LEGGI --> https://www.teleone.it/2025/02/06/carmen-della-gatta-scomparsa-scuola-15-anni/ - facebook.com Vai su Facebook
Non va a scuola e scompare nel nulla: si cerca una ragazzina leccese di 12 anni - Aurora Lezzi potrebbe essersi diretta a Parma o, comunque, al nord, salendo su qualche treno. Si legge su lecceprima.it
Esce per andare a scuola ma scompare nel nulla, si cerca il 16enne Sebastian a Varano Melegari - Ore di apprensione nel Parmense dove da ieri è scomparso un ragazzo di 16 anni Sebastian Lungu, residente a Serravalle di Varano Melegari. Secondo fanpage.it