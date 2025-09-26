Non un chiodo per Israele | manifestanti bloccano area cargo all’aeroporto di Malpensa

Nel giorno dello sciopero nazionale di 24 ore degli aeroporti, la protesta per Gaza entra nel vivo a Malpensa, dove i manifestanti hanno bloccato l’area cargo per impedire la partenza di merci per Israele. La giornata del 26 settembre, venerdì nero per chi deve prendere un volo, è iniziata alle. 🔗 Leggi su Today.it

Così Israele pianta un altro chiodo sulla bara dello Stato di Palestina

Israele divide la Cisgiordania. «Chiodo sulla bara dei due Stati»

Global Sumud Flotilla, Genova si mobilita per Gaza con 260 tonnellate di aiuti: “Se Israele ci blocca dal porto non uscirà più un chiodo per Tel Aviv”

Manifestanti per Gaza bloccano l'area cargo city a Malpensa: "Non un chiodo per Israele"

DOPO IL GRANDE SCIOPERO DEL 22 SETTEMBRE, 26 SETTEMBRE GLI STUDENTI AL FIANCO DEGLI AEROPORTUALI IN SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO! Non un chiodo per Israele: blocchiamo tutto! La giornata di sciopero del 22 settembre

Manifestanti pro-Gaza bloccano area cargo Malpensa: "Da qui armi per Israele" - Gaza hanno bloccato l'area Cargo City dell'aeroporto di Milano Malpensa: la protesta ha bloccato la rotonda stradale ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

Manifestanti per Gaza bloccano l’area cargo city a Malpensa: “Non un chiodo per Israele” - Il corteo partito dal terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa è giunto all'ingresso dell'area Cargo City dove i manifestanti hanno bloccato la rotonda stradale e l'accesso allo scalo merci. Come scrive msn.com