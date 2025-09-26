Non un chiodo per Israele | manifestanti bloccano area cargo all’aeroporto di Malpensa

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno dello sciopero nazionale di 24 ore degli aeroporti, la protesta per Gaza entra nel vivo a Malpensa, dove i manifestanti hanno bloccato l’area cargo per impedire la partenza di merci per Israele. La giornata del 26 settembre, venerdì nero per chi deve prendere un volo, è iniziata alle. 🔗 Leggi su Today.it

