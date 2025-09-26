Non solo gli altoparlanti a Gaza | Netanyahu è riuscito a trasmettere il suo discorso all’Onu anche sui cellulari della Striscia inclusi quelli di Hamas
Non solo altoparlanti a Gaza. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è riuscito a far trasmettere il suo discorso all’Onu anche nei cellulari dei palestinesi della Striscia, inclusi quelli dei membri di Hamas. Lo rende noto lo staff del numero uno di Tel Aviv stesso, annunciando che l’Idf ha preso il controllo dei telefoni dei residenti di Gaza e degli attivisti di Hamas spiegando che il messaggio, inizialmente in israeliano e poi in inglese, rivolto agli ostaggi, è stato trasmesso in diretta tramite quei dispositivi. Il primo ministro – si aggiunge – si rivolge ai residenti e chiarisce che la guerra può terminare immediatamente con la restituzione di tutti gli ostaggi, lo smantellamento militare di Hamas e la smilitarizzazione della Striscia. 🔗 Leggi su Open.online
