Non solo Campania | jet russi su Alaska e Lettonia Mosca alza il tiro Flotilla verso Gaza

Tempo di lettura: 5 minuti SFIDA NEI CIELI DELLA NATO, JET RUSSI SU ALASKA E LETTONIA MOSCA MINACCIA, ‘SE ABBATTETE UN NOSTRO AEREO SARÀ GUERRA’ Nuova sfida russa nei cieli della Nato. Quattro jet di Mosca sono stati intercettati dagli Stati Uniti vicino all’Alaska, mentre caccia dell’Alleanza sono decollati dalla Lituania in risposta a 5 aerei militari russi che volavano in prossimità dello spazio aereo lettone. Si alza pericolosamente la tensione con il Cremlino. ‘Se la Nato abbattesse i jet russi sarebbe la guerra’, avverte l’ambasciatore di Putin in Francia Meshkov. Monito di Trump: ‘Sono molto deluso da Putin, è il momento di fermarsi’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Non solo Campania: jet russi su Alaska e Lettonia, Mosca alza il tiro. Flotilla verso Gaza

In questa notizia si parla di: campania - russi

Alessandro Di Battista. . Le parole di Putin censurate dai media per convincerci che la Russia voglia attaccarci P.S. I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI (Cerignola, Sesto Fiorentino, Baronissi) •? ?Venerdì 26 settembre CERIGNOLA (Foggia), ore 20.30 present - facebook.com Vai su Facebook

Alaska, caccia Usa intercettano aerei russi. Nato: jet Mosca vicino a spazio aereo lettone - Leggi su Sky TG24 l'articolo Alaska, caccia Usa intercettano aerei russi. Secondo tg24.sky.it

Jet russi intercettati, dalla Lettonia all'Alaska l'ultima strategia di Putin. «Test su tutti i fronti». Ambasciatore russo in Francia: se abbattono nostri aerei sarà guerra - E sfiorano confini europei (e non solo): sono giorni di alta tensione nei cielo del Nord Europa e ... Secondo ilmessaggero.it