Non sapevo dell’operazione chirurgica per rifarsi il seno i responsabili devono pagare | il padre chiede giustizia per la figlia morta dopo l’intervento

Paloma Nicole Arellano, una ragazza di 14 anni, è morta questo sabato in Messico dopo alcune complicazioni durante un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata nel capoluogo di Durango. Suo padre, Carlos Arellano, ha denunciato la morte della giovane alla procura dello Stato, incolpando l’ospedale, la madre e il medico, che sono una coppia, come complici. Secondo la denuncia presentata dal padre sui social network, il 12 settembre il medico Víctor N ha eseguito un intervento chirurgico di protesi mammarie sulla giovane donna con il consenso di sua madre, Paloma N, all’insaputa di suo padre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

