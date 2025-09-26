Non lascia i pazienti nonostante il malore dottoressa Maddalena Carta muore a 38 anni | Ha anteposto gli altri
La dottoressa avrebbe trascurato i malesseri per non abbandonare i tanti pazienti in attesa di una visita a Dorgali, in Sardegna. A lei negli ultimi giorni infatti faceva riferimento un bacino di 5000 persone a causa dell'assenza per malattia degli altri due medici di famiglia. "Una morte sul lavoro, è inaccettabile" denunciano dalla federazione dei medici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
