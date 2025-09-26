Non essere cattivo avrà una proiezione speciale alla Festa del Cinema di Roma 2025 in presenza del cast e poi tornerà in sala

Non essere cattivo di Claudio Caligari avrà una proiezione speciale, alla presenza di Luca Marinelli, Alessandro Borghi e del resto del cast, alla Festa del Cinema di Roma 2025. Dopodiché il film tornerà al cinema il 27, 28 e 29 ottobre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

