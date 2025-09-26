Non essere cattivo avrà una proiezione speciale alla Festa del Cinema di Roma 2025 in presenza del cast e poi tornerà in sala

Non essere cattivo di Claudio Caligari avrà una proiezione speciale, alla presenza di Luca Marinelli, Alessandro Borghi e del resto del cast, alla Festa del Cinema di Roma 2025. Dopodiché il film tornerà al cinema il 27, 28 e 29 ottobre.

al Rome Film Fest verrà presentato il libro fotografico dedicato a Non essere cattivo, l'ultimo film diretto da Claudio Caligari. Gli scatti - stupendi - sono di Matteo Graia, mentre il design è stato curato da Francesca Baldazzi.

"Tra emozioni e paure, ho capito che la fragilità fa parte di me. Quindi continuerò a portarla con me, ma in un modo proattivo. Il mondo, è vero, può anche essere cattivo, il mondo a tratti è perfido. Però è anche vero che il mondo è una mer... aviglia."

