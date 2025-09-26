Non era il re dei vini | Ragnedda è un assassino Cinzia Pinna una vittima
Cinzia Pinna aveva 33 anni. Era nata a Castelsardo, figlia di una famiglia conosciuta nel settore turistico, e da qualche tempo lavorava a Palau nella ristorazione. La sera dell’11 settembre è stata vista per l’ultima volta nei pressi di un locale notturno. Le telecamere di sorveglianza l’hanno ripresa barcollante. Poi un’auto si è fermata, lei è salita a bordo. Dalla targa i carabinieri sono risaliti al proprietario: Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vitivinicolo di Arzachena. Per giorni si è sperato. Appelli social, ricerche con droni, famiglie e amici impegnati in un’attesa straziante. 🔗 Leggi su Dilei.it
Famiglia "di peso" e vini da 1.800 euro a bottiglia. Chi è Emanuele Ragnedda, il viticoltore fermato per l’omicidio di Cinzia Pinna
LA FOTO NOTIZIA DEL GIORNO- EMANUELE RAGNEDDA CONFESSA L'OMICIDIO DI CINZIA PINNA: TROVATO IL CORPO DELLA DONNA NELLA SUA TENUTA-Ha confessato, il re dei vini. Emanuele Ragnedda ha ammesso davanti ai carabinieri di avere
#CinziaPinna | Dai vini di pregio al delitto: chi è Emanuele Ragnedda, il reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna
Ammazzata dal re dei vini. Una lite finita nel sangue . In casa tracce di cocaina - L’imprenditore reo confesso: "Ho sparato per difendermi, lei voleva colpirmi" . quotidiano.net scrive
Chi è l'imprenditore Emanuele Ragnedda, una bottiglia di vino fino a 1.800 euro - Viene da una stirpe di viticoltori ben nota in Sardegna, Emanuele Ragnedda, reo confesso del femminicidio di Cinzia Pinna, in Gallura. Lo riporta ansa.it