Cinzia Pinna aveva 33 anni. Era nata a Castelsardo, figlia di una famiglia conosciuta nel settore turistico, e da qualche tempo lavorava a Palau nella ristorazione. La sera dell’11 settembre è stata vista per l’ultima volta nei pressi di un locale notturno. Le telecamere di sorveglianza l’hanno ripresa barcollante. Poi un’auto si è fermata, lei è salita a bordo. Dalla targa i carabinieri sono risaliti al proprietario: Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vitivinicolo di Arzachena. Per giorni si è sperato. Appelli social, ricerche con droni, famiglie e amici impegnati in un’attesa straziante. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Non era il re dei vini: Ragnedda è un assassino, Cinzia Pinna una vittima