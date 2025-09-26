Non emergono prove di corruzione Perché Catella è tornato libero

I "gravi indizi di colpevolezza" per il reato di corruzione mancherebbero totalmente: è questo il motivo per il quale il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato l'ordinanza con cui il gip aveva invece disposto gli arresti domiciliari per Manfredi Catella, amministratore delegato di Coima. Quest'ultimo è indagato per corruzione in concorso con l'architetto Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione paesaggio del Comune di Milano, al quale Coima avrebbe affidato incarichi professionali per un totale di 138mila euro. In cambio, per i pubblici ministeri, Scandurra avrebbe dovuto piegare le valutazioni della Commissione in favore dei progetti di interesse della società, tra cui il progetto del Pirellino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

