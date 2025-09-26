Non ci interessa la vita del femminicida di Cinzia Pinna | la stampa impari a parlare di violenza di genere

Fanpage.it | 26 set 2025

Lui imprenditore di successo, genio, l'uomo del Vermentino a 1.800 euro a bottiglia. Lei fragile, con dipendenze, problematica quando beveva. La stampa ha un grosso problema nel raccontare la violenza di genere, e il femminicidio di Cinzia Pinna è solo la punta dell'iceberg. 🔗 Leggi su Fanpage.it

