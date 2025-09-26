Non c'era nessun patto corruttivo | perché sono stati revocati i domiciliari a Manfredi Catella

Il Tribunale del Riesame, su richiesta dei difensori, lo scorso agosto ha revocato gli arresti domiciliari a Manfredi Catella. Il ceo di Coima è accusato di corruzione, ma per i giudici i soldi che avrebbe versato all'ex membro della Commissione Paesaggio Alessandro Scandurra erano relativi a due contratti stipulati in precedenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Non c'era nessun patto corruttivo": perché sono stati revocati i domiciliari a Manfredi Catella - Il Tribunale del Riesame, su richiesta dei difensori, lo scorso agosto ha revocato gli arresti domiciliari a Manfredi Catella

