Nomine | Marco Turini è il nuovo presidente del SIL Confesercenti di Pisa Lucca e Massa Carrara

Pisatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Turini, titolare insieme alla moglie Ilaria della storica Libreria Carrara di Pontedera, è stato nominato nuovo presidente del SIL (Sindacato Italiano Librai) Confesercenti per le province di Pisa, Lucca e Massa Carrara. Figura molto conosciuta nel territorio, Marco Turini rappresenta una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

