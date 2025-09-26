Noi di Centro-Mastella attacca Forza Italia sulle Regionali nel Sannio

Comunicato Stampa Il coordinamento provinciale contesta le scelte dei candidati definendo il partito “incoerente” “Lezioni di coerenza da Forza Italia? Visto chi hanno candidato è come prendere lezioni di ematologia dal Conte Dracula. Noi siamo esattamente dove eravamo cinque anni . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Noi di Centro-Mastella attacca Forza Italia sulle Regionali nel Sannio

In questa notizia si parla di: centro - mastella

“Noi di centro”: Mastella nomina la direzione per Avellino

Mastella: “Noi siamo il centro del campo largo: nostra lista pronta a tutti i contributi di quest’area insostituibile”

La nota del sindaco di Benevento e segretario nazionale Noi di Centro Clemente Mastella. - facebook.com Vai su Facebook

Se il centro cattolico è in Fratelli d'Italia. Giro di idee. Da Cirino Pomicino a Casini. E poi Zecchino, Zanda, Rotondi e Mastella. Di Ginevra Leganza - X Vai su X

NdC: “Forza Italia? Lezioni di coerenza da loro sono incredibili. Di Mastella sono solo l’imitazione” - Visto chi hanno candidato è come prendere lezioni di ematologia dal Conte Dracula. Scrive ntr24.tv

Mastella su visita di Fico a Morcone: ‘Ci vedremo lì. Ma bisogna accelerare su programma e definire rapporti in coalizione’ - Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, torna al centro del dibattito politico regionale con un commento a tutto campo sulla visita del candidato alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fi ... Riporta ntr24.tv