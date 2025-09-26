Noi di Centro-Mastella attacca Forza Italia sulle Regionali nel Sannio

Fremondoweb.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Il coordinamento provinciale contesta le scelte dei candidati definendo il partito “incoerente” “Lezioni di coerenza da Forza Italia? Visto chi hanno candidato è come prendere lezioni di ematologia dal Conte Dracula. Noi siamo esattamente dove eravamo cinque anni . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

noi di centro mastella attacca forza italia sulle regionali nel sannio

© Fremondoweb.com - Noi di Centro-Mastella attacca Forza Italia sulle Regionali nel Sannio

In questa notizia si parla di: centro - mastella

“Noi di centro”: Mastella nomina la direzione per Avellino

Mastella: “Noi siamo il centro del campo largo: nostra lista pronta a tutti i contributi di quest’area insostituibile”

NdC: “Forza Italia? Lezioni di coerenza da loro sono incredibili. Di Mastella sono solo l’imitazione” - Visto chi hanno candidato è come prendere lezioni di ematologia dal Conte Dracula. Scrive ntr24.tv

centro mastella attacca forzaMastella su visita di Fico a Morcone: ‘Ci vedremo lì. Ma bisogna accelerare su programma e definire rapporti in coalizione’ - Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, torna al centro del dibattito politico regionale con un commento a tutto campo sulla visita del candidato alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fi ... Riporta ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Centro Mastella Attacca Forza