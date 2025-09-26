Noemi condurrà su Rai Radio 1 il nuovo programma Non solo parole

Noemi condurrà su  Rai Radio 1 il nuovo programma  Non solo parole, si aggiunge una nuova data al tour nei teatri. Dopo un’estate di grandi successi con il  Nostalgia Summer Tour alle battute finali, che la sta vedendo protagonista in più di 30 appuntamenti in tutta Italia, Noemi si prepara a vivere un autunno altrettanto intenso, arricchito da nuovi progetti e sfide artistiche. Oltre all’esperienza televisiva come giudice di  Io Canto Family su Canale5, l’artista sarà infatti protagonista anche in radio: da venerdì 3 ottobre, ogni settimana dalle 15.00 alle 16.00, condurrà su  Rai Radio 1 il nuovo programma  Non solo parole, un appuntamento che le permetterà di portare la sua voce e la sua sensibilità in una veste inedita, aprendo un nuovo capitolo del suo percorso artistico e raccontando la musica italiana in un’esplorazione della storia della nostra canzone, tra aneddoti, ascolti guidati e interviste. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

