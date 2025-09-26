Nocera pronta l' intitolazione della caserma carabinieri al tenente Marco Pittoni
Sarà Martedì 30 settembre, alle ore 11, la data a Nocera Inferiore per l’inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri di via Correale, che sarà ufficialmente intitolata al tenente Marco Pittoni, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”. L’iniziativa rappresenta un segno tangibile di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Nocera Inferiore, intitolata la nuova caserma dei carabinieri al tenente Pittoni: fu ucciso in una rapina - Morì a soli 33 anni, il 6 giugno 2008, nel tentativo di sventare una rapina all’ufficio postale di Pagani. Come scrive msn.com