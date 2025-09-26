Nobody Wants This 2 nuove sfide per Joanne e Noah nel nuovo trailer – Video

Netflix rilascia il trailer della seconda stagione di Nobody Wants This mostrando l’arrivo di Leighton Meester accanto a Kristen Bell e Adam Brody.  Il 23 ottobre arriverà su Netflix la seconda stagione di Nobody Wants This. La serie con protagonisti Adam Brody e Kristen Bell, torna sulla piattaforma con nuove sfide da affrontare per la . 🔗 Leggi su 2anews.it

nobody wants this 2Nobody Wants This, il trailer della stagione 2 [HD] - Una serie con Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons, Sherry Cola. Lo riporta mymovies.it

Il trailer e le foto di Nobody Wants This 2 riaccendono i riflettori sull'amore tra Noah e Joanne, protagonisti della rom-com più virale del momento - Netflix ha rilasciato trailer e foto della nuova stagione, con la storia dei protagonisti al giro di boa della normalità. Da elle.com

