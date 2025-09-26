Noa Lang manda un messaggio sul suo profilo Instagram!

Dailynews24.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Noa Lang torna a far parlare di sé, non per le sue giocate in campo ma per un enigmatico post pubblicato sul suo profilo Instagram. L’attaccante olandese del Napoli ha condiviso una serie di immagini che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. La sequenza comprende tre fotografie in cui indossa . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lang - manda

noa lang manda messaggioNoa Lang manda un messaggio sul suo profilo Instagram! - Noa Lang torna a far parlare di sé, non per le sue giocate in campo ma per un enigmatico post pubblicato sul suo profilo Instagram. Riporta dailynews24.it

noa lang manda messaggioLang, post criptico sui social. Può essere un messaggio per Conte? - Noa Lang, calciatore del Napoli, ha pubblicato su Instagram un messaggio criptico che potrebbe essere indirizzato a Conte e ai tifosi azzurri. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Noa Lang Manda Messaggio