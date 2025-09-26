No alla violenza propal nelle università un appello per il docente malmenato a Pisa

Dieci giorni fa la lezione del Professor Rino Casella, docente di diritto comparato all’Università di Pisa, è stata interrotta da un gruppo di studenti propal che hanno contestato al docente posizioni sioniste. Quando uno studente si è ribellato all’interruzione della lezione e all’occupazione dell’aula, è stato aggredito dai manifestanti e lo stesso professore, intervenuto in suo aiuto, è stato malmenato (sette giorni di prognosi). Dopo l’episodio, il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi è sembrato più preoccupato di prendere le distanze dal docente che dagli aggressori, assicurando che non li avrebbe denunciati; ha poi ribadito l’impegno dell’ateneo per la causa di Gaza, testimoniato dalla sospensione di alcuni accordi di collaborazione con centri di ricerca della stato ebraico e la non condivisione delle idee «da simpatizzante di Israele» di Casella, pur ammettendo che «tutto questo non giustifica ciò che è accaduto, la lezione interrotta, i pugni, le aggressioni». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

