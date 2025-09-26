No a Beatrice Venezi direttrice i lavoratori della Fenice in stato di agitazione
I lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato lo stato di agitazione permanente contro la nomina della direttrice musicale Beatrice Venezi, destinata a entrare in carica a ottobre 2026 e nota anche per la sua vicinanza alla destra al governo. Esprimendo «unanime solidarietà alla presa di posizione chiara e coraggiosa resa pubblica il 25 settembre dai professori d’orchestra», l’assemblea generale dei lavoratori della Fenice ha chiesto l’ immediata revoca della nomina, «avvenuta con modalità e tempistiche che hanno calpestato ogni principio di confronto e trasparenza». La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: beatrice - venezi
Nuova Orchestra Scarlatti: note di pace al cortile delle statue, dirige Beatrice Venezi
Beatrice Venezi guiderà la Nuova Orchestra Scarlatti in “Note di Pace”
La nuova orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi. Concerto sinfonico a Velia
Non si placano le polemiche per la nomina di Beatrice #venezi alla guida del teatro #fenice di #Venezia. La @cgilnazionale attacca: "Vogliono fare della città una Disneyland per turisti mordi e fuggi". - X Vai su X
Lavoratori della Fenice in stato di agitazione: 'Via Beatrice Venezi, pronti allo sciopero' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Beatrice Venezi, la “direttore” d'orchestra al centro delle polemiche per la nomina al Teatro La Fenice - La nomina a direttrice musicale del prestigioso palcoscenico partirà dalla stagione 2026- Scrive wired.it
Beatrice Venezi, proteste per la nomina a direttore musicale della Fenice di Venezia: «Revocatela» - Da quando è stata nominata nuovo direttore musicale ,molti orchestrali e abbonati del teatro chiedono alla Sovrintendenza di agire per revocarla dall'incarico ... Lo riporta vanityfair.it