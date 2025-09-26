I lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato lo stato di agitazione permanente contro la nomina della direttrice musicale Beatrice Venezi, destinata a entrare in carica a ottobre 2026 e nota anche per la sua vicinanza alla destra al governo. Esprimendo «unanime solidarietà alla presa di posizione chiara e coraggiosa resa pubblica il 25 settembre dai professori d’orchestra», l’assemblea generale dei lavoratori della Fenice ha chiesto l’ immediata revoca della nomina, «avvenuta con modalità e tempistiche che hanno calpestato ogni principio di confronto e trasparenza». La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - No a Beatrice Venezi direttrice, i lavoratori della Fenice in stato di agitazione