De Luca, de Giovanni, Fava, Verna, Petrazzuolo e Cammaroto sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da GBT: De Luca: “Il Milan può essere un’insidia per il Napoli, come Inter e Juventus, Spinazzola e Juan Jesus calciatori affidabili, Hojlund? Tocca a lui guidare l’attacco”. NAPOLI – FRANCESCO DE LUCA, giornalista: “Milan-Napoli? Non so se il Milan può essere l’antagonista del Napoli, ma può avere lo stesso vantaggio che il Napoli ha avuto lo scorso anno, cioè concentrarsi sul campionato ed ha Allegri che è un allenatore di grande esperienza come Conte. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - NM Live: focus su Milan-Napoli e tanto altro